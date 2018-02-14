بيان عاجل بالبرلمان حـول النصب في قري رأس سدر السياحية

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بيانًا عاجلا وطلب إحاطة إلى وزيرة السياحة حول النصب على المواطنين بعدد من القري السياحية بمنطقة رأس سدر، وتعطيل التنمية فى هذه المنطقة.وأضاف النائب أنه يطالب باستدعاء وزير السياحة وتقديم بيان حول قيام عدد من القري السياحية

ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بيانًا عاجلا وطلب إحاطة إلى وزيرة السياحة حول النصب على المواطنين بعدد من القري السياحية بمنطقة رأس سدر، وتعطيل التنمية فى هذه المنطقة.

وأضاف النائب أنه يطالب باستدعاء وزير السياحة وتقديم بيان حول قيام عدد من القري السياحية بمنطقة رأس سدر بالنصب على مئات المواطنين والموظفين بالسويس والحصول على مبالغ مالية واقساط استمرت لسنوات من اجل الحصول على وحدات سكنية وشليهات وفيلات ولم تلتزم بمواعيد الاستلام والتهرب من المستحقين بالاضافة الى ايقاف عمليات البناء ببعض القري السياحية.

وتابع النائب: “هو الأمر الذي يضر بأوضاع هؤلاء المستحقين فضلا عن تصدير صور سيئة للسياحة الداخلية والخارجية وتعثر التنمية فى هذه المنطقة الهامة وعدم وجود مراقبة حقيقية على تصرفات هذه القري السياحية واحتراماً للقانون”.