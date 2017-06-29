بيان عاجل باستدعاء إسماعيل لتخفيف أعباء رفع الوقود

ياسمين فواز تقدَّم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتخصيص جلسة الاثنين المقبل؛ لمناقشة قرار الحكومة، اليوم، برفع أسعار الوقود دون مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مطالبًا باستدعاء كل من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لاتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف ا

ياسمين فواز

تقدَّم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتخصيص جلسة الاثنين المقبل؛ لمناقشة قرار الحكومة، اليوم، برفع أسعار الوقود دون مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مطالبًا باستدعاء كل من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لاتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار بكرى إلى أن الحكومة لا ترهق نفسها بالبحث عن مصادر بديلة تخفف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، مؤكدًا أن إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة من رفع أسعار الوقود دون مراعاة لمحدودى الدخل والأُسر المتوسطة، مِن شأنه إثارة المشاكل الاجتماعية في البلاد، مما يمثل خطرًا على استقرار الأمن السياسي.