بيان ضد وزير البترول بسبب التباطؤ في توصيل الغاز الطبيعي

ياسمين فواز:تقدم النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد كل من المهندس طارق المُلا وزير البترول، ورئيس شركة الغاز الطبيعي بالقاهرة بسبب إهدار المال العام في توصيل الغاز الطبيعي في مصر القديمة.وأوضح فاروق في بيان

ياسمين فواز:

تقدم النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد كل من المهندس طارق المُلا وزير البترول، ورئيس شركة الغاز الطبيعي بالقاهرة بسبب إهدار المال العام في توصيل الغاز الطبيعي في مصر القديمة.

وأوضح فاروق في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة المسند لها توصيل الغاز الطبيعي في مصر القديمة قامت بتكسير العديد من الشوارع الرئيسية في المنطقة من أجل توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وحتى الآن تتباطى في عملها ولم تقوم بتوصيل الغاز إلى المناطق المحرومة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التباطؤ في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطن إهدار للمال العام يحاسب عليه القانون، خاصة أن الشركات المنفذة لمشروعات الغاز الطبيعي وغيرها أصبحت تكبد الدولة خسائر كبيرة بسبب تأخرها في تنفيذ مشروعاتها نتيجة للارتفاع الشديد في تكلفة المواد الخام.

وأكد فاروق أنه سيقوم باتخاذ إجراءات تصاعدية ضد شركة الغاز الطبيعي ورئيسها ووزير البترول في حالة الاستمرار في عدم تنفيذه مشروعاتها خلال الفترة القادمة.