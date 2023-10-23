بيان: صافي أرباح مصرف الراجحي تهبط بأكثر من 4.50% في الربع الثالث

هبط صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 4.59%، وسجل الراجحي صافي ربح وصل إلى 4.15 مليار ريال سعودي بعد خصم الزكاة والضريبة، مقارنة بتسجيله 4.35 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهرته نتائج أعمال المالية الفصلية للربع الثالث من العام الحالي، وفق ما ذكره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وأيضا، تراجعت ربحية سهم مصرف الراجحي إلى 2.96 ريال سعودي بالربع الثالث من عام 2023، مقابل 3.16 ريال سعودي للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، أعرب مصرف الراجحي عن سبب انخفاض صافي الأرباح قائلا؛ بأنه يعزى إلى تراجع صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، وتراجع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، في حين قابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ومع ذلك؛ انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.7% نتيجة تراجع بمصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصاريف الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 490 إلى 379 مليون ريال، أي بنسبة 22.7%.