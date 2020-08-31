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بيان توضيحي من أسرة الأمم المتحدة في مصر حول فيديو لسيدة تعدت على ضابط

أثناء تأدية عملهم
المال - خاص 5:44 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 5:44 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

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تؤكد أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها على التزامهم الكامل بقوانين جمهورية مصر العربية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكافة العاملين و العاملات بها أثناء تأدية عملهم.

كما ترفض أسرة الأمم المتحدة أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة  التي يوجدون فيها. 

كما تهيب الأمم المتحدة الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة حالياً للحد من انتشار وباء كورونا بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.

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بقلم المال - خاص

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