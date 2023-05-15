بيان: بريطانيا تعتزم إرسال مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى أوكرانيا

تعتزم الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إرسال المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز,

ويجيء هذا في أعقاب وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وذكرت الحكومة في بيان: “اليوم سيؤكد رئيس الوزراء تقديم المملكة المتحدة للمئات من صواريخ الدفاع الجوي والأنظمة الجوية المسيرة بما في ذلك مئات الطائرات الهجومية طويلة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر”.

وأضافت: “سيجري تسليم كل هذا خلال الأشهر المقبلة بينما تستعد أوكرانيا لتصعيد مقاومتها للغزو الروسي المستمر”.