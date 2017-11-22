بيان الرقابة المالية سبب إيقاف التداول على أورانج مصر

مصطفى طلعت أوقفت إدارة البورصة، اليوم الأربعاء، التداول على سهم أورانج مصر للاتصالات لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بِشأن عقد تسوية مع المصرية للاتصالات. وأعلنت "أورانج" اليوم، موافقة مجلس الإدارة على دفع 72 مليون جنيه لتسوية قضية التحكيم الدولي مع شركة المصرية للاتصال

مصطفى طلعت

أوقفت إدارة البورصة، اليوم الأربعاء، التداول على سهم أورانج مصر للاتصالات لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بِشأن عقد تسوية مع المصرية للاتصالات.

وأعلنت “أورانج” اليوم، موافقة مجلس الإدارة على دفع 72 مليون جنيه لتسوية قضية التحكيم الدولي مع شركة المصرية للاتصالات.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأربعاء، إن فترة التسوية تبدأ من أغسطس 2008 وحتى نهاية أكتوبر 2017، وتتعلق بجميع خدمات الترابط المحلي والبنية التحتية بين الطرفين.

وأكدت “أورانج” أن هذه الاتفاقية ليس لها أي تأثير سلبي على قائمة الأرباح والخسائر للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وحققت “أورانج خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 132.9 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.