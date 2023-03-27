بيان: استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي بعد أزمة كريدي سويس

استقال عمار الخضيري رئيس البنك الأهلي السعودي الذي كان المساهم الأكبر في مصرف كريدي سويس قبل خطة إنقاذه في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما جاء في بيان نشر في البورصة السعودية الإثنين.

وذكر البيان أن مجلس إدارة البنك الأهلي “وافق على قبول استقالة” عمار الخضيري “لظروف خاصة”.

وكانت أسهم كريدي سويس قد انهارت في 15 مارس بعدما أكد الخضيري أن البنك السعودي لن يزيد مساهمته فيه.

في اليوم التالي تحسنت أسهم كريدي سويس بالأسواق المالية بعدما حصل على 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري في محاولة لطمأنة المستثمرين.

وفي 19 مارس الجاري، استحوذ مصرف “يو بي إس” الأكبر في سويسرا على “كريدي سويس” بسعر زهيد.

وسيخلف سعيد بن محمد الغامدي، الخضيري في منصبه فيما عيّن طلال أحمد الخريجي رئيسا تنفيذيا للبنك.