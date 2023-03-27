بيان: إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة

أغلقت شركة خطوط أنابيب كردستان خط الأنابيب العراقي التركي بناء على طلب الحكومة التركية، حسبما ذكر بيان صادر عن الشركة اليوم الإثنين.

تأتي هذه الأنباء بعدما أوقف العراق أمس الأول (السبت)، الصادرات النفطية من الإقليم الواقع في شمال البلاد عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وانخفضت أسهم شركة جينيل إنرجي المدرجة في لندن 16% رغم قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين.

وتراجع سهم شركة جلف كيستون، المشغلة لحقل شيخان أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

وبينما قالت جينيل وجلف كيستون إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتا، ذكرت شركة النفط النرويجية دي.إن.أو التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط أنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.

وتراجعت أسهمها المدرجة في أوسلو 8.8% مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.