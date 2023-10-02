بيان: أكثر من 9 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية في سبتمبر

حققت العراق إيرادات تجاوزت 9 مليارات دولار من صادرات النفط في سبتمبر، وفق ما أعلنه بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة ، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغ 103 ملايين و143 ألفًا و199 برميلاً ، بإيرادات 9 مليارات و449 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 102 مليون و220 ألفًا و441 برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 449 ألفًا و423 برميلاً، موضحة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و438 ألف برميل في اليوم.