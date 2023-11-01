بيان: أرباح تويوتا ترتفع لأكثر من الضعف بدعم من قوة المبيعات

سجلت تويوتا، عملاقة صناعة السيارات اليابانية ارتفاعا في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50%، حسبما أعلنت الشركة في بيان اليوم الأربعاء.

وقالت تويوتا، أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات في العالم، إن الأرباح التشغيلية للثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر ارتفعت 155.6 % على أساس سنوي إلى 1.44 تريليون ين (9.52 مليار دولار).

وأضافت الشركة إنها باعت سيارات أكثر في كل مناطق العالم بما شمل الولايات المتحدة وآسيا والسوق المحلية على مدى ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وزادت تويوتا من توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 4.5 تريليون ين ارتفاعا من توقعها السابق بتسجيل ثلاثة تريليونات ين بما يعود بالأساس إلى عوامل جاءت في صالحها تتعلق بأسعار صرف العملة.

وتوقعت الشركة أن يتسبب تراجع الين في 1.18 تريليون ين من تلك الأرباح المتوقعة بعد المراجعة.

والتوقع الجديد يأتي في مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق الشركة أرباحا بنحو 4 تريليونات ين في العام.

وقفزت أسهم تويوتا، التي كانت مرتفعة بالفعل بنسبة 4.4% قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية، على الفور بعد الإعلان بنسبة 5.6% مسجلة 2735 ينا بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش. وباعت تويوتا في الأشهر التسعة الأولى من العام 7.5 مليون سيارة.