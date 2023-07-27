بيانات: 95% هبوط في أرباح سامسونج في الربع الثاني

سجلت أرباح سامسونج، عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية هبوطا بواقع 95 % في الربع الثاني إذ واصلت صناعة الرقائق اتجاهها الهبوطي رغم تخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب على المنتجات التي تعتمد على أشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إن أرباحها التشغيلية تراجعت إلى 669 مليار وون (527 مليون دولار) في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو مقابل 14.1 تريليون وون في العام السابق.

وهذه الأرباح هي ثاني أقل أرباح فصلية تسجلها الشركة في 14 عاما.

وانخفضت الإيرادات 22 % إلى 60 تريليون وون.