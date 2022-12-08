بيانات: 9.5% هبوط مبيعات سيارات الركوب في الصين خلال نوفمبر

سجلت مبيعات سيارات الركاب في الصين 1.67 مليون وحدة في شهر نوفمبر بهبوط نسبته 9.5 % على أساس سنوي، وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية اليوم الخميس.

وتوقع مسؤولون في الرابطة أن يهرع المستهلكون للشراء في نهاية العام قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض لضريبة الشراء.

غير أن تلك التحفيزات لم يكن لها أثر يذكر في دعم مبيعات السيارات في الشهور الماضية، إذ انخفضت في نوفمبر لأول مرة منذ مايو الماضي مع استمرار فرض الكثير من قيود مكافحة كوفيد-19 في الشهر الماضي، الأمر الذي قوض الطلب وأبطأ أنشطة الإنتاج.

وذكرت الرابطة أن شركة تسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية باعت 100291 سيارة صينية الصنع في نوفمبر الماضي منها 37798 للتصدير.