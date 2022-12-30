بيانات: 60% ارتفاعا في عجز التجارة التركية خلال نوفمبر

أظهرت بيانات من سجل عجز التجارة الخارجية صعودا بنسبة 60.7 % على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر الماضي، فيما زادت الواردات 14%، حسبما أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 % إلى 21.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات زاد العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 153.4 % إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.