بيانات: 422% زيادة في عجز التجارة الخارجية التركي

سجلت تركيا زيادة في عجز التجارة الخارجية بنسبة 421.7% على أساس سنوي، إلى ما قيمته 7.87 مليار دولار في أكتوب المنصرم، فيما زادت الواردات بنسبة 31.4%، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.

وخلال أكتوبر الماضي، سجل عجز الميزان التجاري التركي وفق بيانات معهد الإحصاء 7.87 مليار دولار، مقابل عجز في حدود 9.6 مليار دولار في سبتمبر من العام الجاري 2022.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم فقد بلغت الواردات 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 3٪ إلى 21.33 مليار دولار.

وتهدف تركيا إلى التحول إلى فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام ارتفع بنسبة 168.3٪ إلى 91.05 مليار دولار، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء.

تراجع الثقة

وفي المقابل تلقى مؤشر الثقة الاقتصادية التركية ضربة جديدة لينخفض إلى مستويات 96.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل مستويات 97.1 نقطة خلال أكتوبر من العام الجاري 2022.

وعلى أساس سنوي انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية التركية من مستويات 99.3 نقطة خلال نوفمبر 2021 إلى المستويات الحالية بتراجع في حدود 2.7%.

خفض الفائدة

وأعلن المركزي التركي، في بيان، الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، لتصبح 9%.

وأشار البيان أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبينا أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

وكان المركزي التركي قد قرر خلال اجتماعه في أكتوبر 2022، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية من 12% إلى 10.5%.