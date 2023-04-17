بيانات: 35% هبوطا في صافي أرباح مجموعة تداول السعودية 

تراجع صافي أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 35.42% بعد خصم الزكاة والضريبة لتسجل حوالي 90.8 مليون ريال، مقارنة بـ 140.6 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام المنتهي 2022، حسبما كشفت التقارير المالية الأولية للمجموعة.

وعزت مجموعة تداول السعودية تراجع صافي أرباحها لهذا الربع لعوامل عديدة، مثل تراجع نسبة الإيرادات التشغيلية بحوالي 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى 211.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023، مقابل 293.9 مليون ريال في الربع نفسه للعام الماضي.

الأمر الذي أثر سلبًا على إيرادات التداولات جنبا إلى جنب مع انخفاض التداول كنتيجة لتراجع ممارسات وأنشطة بنحو 50.3%.

وفي نفس الإطار الزمني، أظهرت النتائج المالية للمجموعة السعودية ارتفاع التكاليف التشغيلية بمقدار 14.5% على أساس سنوي لتبلغ 160.0 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023، إذا ما قورنت بنحو 139.7 المسجلة بالربع السنوي المماثل من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الشركة السعودية بأن ارتفاع التكاليف التشغيلية ناتج عن زيادة تكاليف المرتبات مع ازدياد عدد العاملين وفقا لما تقتضيه خطط المجموعة السعودية ، بجانب ارتفاع تكلفة الاستهلاك.

كما أفاد البيان بتراجع إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تشتمل على إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج بهيئة السوق المالية، بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتبلغ 72.3 مليون ريال لنفس الفترة.

وأضاف بيان الشركة السعودية أن إيرادات رسوم الإدراج ارتفعت بنسبة 0.4% لتبلغ 21.7 مليون ريال خلال الربع الأول لهذا العام، من 21.6 مليون ريال سابقا بالربع السنوي الأول بالعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم الإدراجات وعددها.