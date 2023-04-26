بيانات: 21% ارتفاعا في أرباح بنك ستاندرد تشارترد بالربع الأول

ارتفعت أرباح بنك ستاندرد تشارترد قبل الضرائب 21% في الربع الأول من العام متجاوزة تقديرات المحللين، حيث ارتفع دخل البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التعاملات في أسواق متقلبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ستاندرد تشارترد، الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، إن أرباحه قبل الضرائب بلغت 1.81 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة مع 1.49 مليار دولار قبل عام. وكان متوسط تقديرات 14 محللا في استطلاع أجراه البنك أن تبلغ الأرباح 1.43 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي بيل ونترز إنه يتوقع الآن نمو الدخل حوالي 10% هذا العام، وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن في وقت سابق.

وهذه أكبر أرباح فصلية للبنك منذ بداية 2014 إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة دخل البنك من الإقراض، بينما شهد قسم التعاملات في الأسواق المالية إقبالا كبيرا من العملاء في ظل تقلبات الأسواق.