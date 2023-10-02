بيانات: 13.9% نموًا بصناعة البرمجيات في الصين

نجحت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين في الحفاظ على على نمو مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، بحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ووصلت أرباح الصناعة إلى 862.8 مليار يوان (حوالي 120.17 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 13.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المجمعة للصناعة 7.52 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 13.5 % على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 753.2 مليار يوان.

كما ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9 % على أساس سنوي لتبلغ 698.1 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.