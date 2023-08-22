بيانات: واردات الهند من النفط السعودي عند قاع عامين ونصف

هبطت واردات الهند من النفط الخام الآتية من روسيا في يوليو للمرة الأولى في تسعة أشهر، كما انخفضت الشحنات الواردة من السعودية إلى أقل مستوى في عامين ونصف العام بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك+، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن بيانات شحن من مصادر تجارية وصناعية.

وخفضت كل من الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردي النفط في العالم، الواردات من روسيا والسعودية في يوليو تموز بعد ارتفاع الأسعار وخفض البلدين لإنتاج وشحنات النفط الخام.

وأعلنت السعودية خفضا طوعيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أخرى من يوليو إلى سبتمبر، كما أعلنت روسيا خفض الصادرات في أغسطس آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها للحد من الإمدادات ودعم الأسعار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند انخفض أيضا 5.2 % مقارنة بشهر يونيو إلى 4.4 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، إذ تم إغلاق العديد من محطات التكرير للصيانة خلال موسم الرياح الموسمية.

كما أظهرت البيانات أن واردات النفط من روسيا تراجعت 5.7 % إلى 1.85 مليون برميل يوميا وانخفضت الشحنات من السعودية 26 % إلى 470 ألف برميل يوميا.

وتستورد الهند أكثر من 80 % من إجمالي احتياجاتها النفطية.