بيانات: واردات الأردن من النفط ومشتقاته تنخفض 0.4% خلال الربع الأول

هبطت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 0.4% خلال الشهور الـ3 الاولى من العام الجاري إلى 758.2 مليون دينار (1.06 مليار دولار) قياسا بنفس الفترة من العام 2022، وفق ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 761.3 مليون دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من 2023 قد بلغت 2118.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2023 ما مقداره 1974.8مليون دينار بارتفاع نسبته 8.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 143.7 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023 بانخفاض نسبته19.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4513.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023 بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.