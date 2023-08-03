بيانات: هبوط نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في يوليو

هبط نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في يوليو الماضي، مع تراجع الطلبيات الجديدة بعدما لامست ذروتها في 4 سنوات في الشهر السابق، حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.0 نقطة في تموز من 56.9 نقطة في يونيو حزيران لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

ويرجع التباطؤ لأسباب منها انخفاض النمو في الطلبيات الجديدة، مع هبوط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 % في يوليو من 61.0 في الشهر السابق الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019.

وكشف المسح أن تزايد المنافسة من أسباب تباطؤ نمو المبيعات.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس :”أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى إعادة ضبط طفيفة لقوة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات في يوليو مع تراجع نمو الأعمال الجديدة عن أعلى مستوى له في أربع سنوات في يونيو وانكماش التوسع في الإنتاج لاحقا”.

وأضاف أوين: “التراجع في نمو المبيعات كبير، وإذا زاد في الأشهر المقبلة، سيشير إلى أن انتعاش الطلب كان من الممكن أن يصل إلى ذروته”.