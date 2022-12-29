بيانات: هبوط قياسي لصادرات جازبروم الروسية في 2022

سجلت جازبروم، عملاقة الطاقة الحكومية الروسية هبوطا في صادراتها إلى أسواقها الخارجية الرئيسية إلى النصف تقريبًا في عام 2022 – ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن على الأقل، حيث تقلصت التدفقات إلى أوروبا في أعقاب غزو أوكرانيا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميللر، إن عملاق الغاز الروسي صدر 100.9 مليار متر مكعب من الوقود إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق هذا العام.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 46٪ عن عام 2021.

وتقلصت شحنات غازبروم إلى أوروبا، وهي أكبر سوق تصدير لها تاريخياً، منذ شهور على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.

يأتي ذلك في ظل العقوبات الغربية التي فرضتها أوروبا وأمريكا والعديد من دول العالم على صادرات الغاز الروسي، والتي كان آخرها فرض سقف على أسعار الغاز الروسي.