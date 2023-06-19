بيانات: هبوط صادرات الخام السعودية إلى قاع 5 شهور في أبريل

هبطت صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل الماضي، إلى أقل مستوياتها في 5 شهور، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) يوم الاثنين.

وانخفضت صادرات المملكة 3% إلى 7.316 مليون برميل يوميا من 7.523 مليون برميل يوميا في مارس.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واستقر إنتاج الخام السعودي عند 10.46 مليون برميل يوميا في أبريل بينما ارتفعت المخزونات 1.98 مليون برميل إلى 149.4 مليون برميل.

وكررت المصافي المحلية 2.69 مليون برميل يوميا، بانخفاض 42 ألف برميل يوميا من الخام رغم ارتفاع صادرات المنتجات المكررة بواقع 75 ألف برميل يوميا إلى 1.547 مليون برميل يوميا.