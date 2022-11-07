بيانات: هبوط الصادرات الصينية 0.3% خلال أكتوبر

هبطت الصادرات الصينية بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع ارتفاعها بنسبة 4.5%، وفقا لبيانات صينية رسمية صدرت اليوم الإثنين.

ويعد هذا أول انكماش على أساس سنوي في الصادرات الصينية المقومة بالدولار منذ مايو 2020، وذلك بعدما ارتفعت 5.7% في سبتمبر.

وتراجعت صادرات الصين على غير المتوقع خلال أكتوبر مع تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والقيود المتعلقة بفيروس “كوفيد-19” على الميزان التجاري للبلاد.

وفي المقابل انخفضت الواردات أيضًا 0.7%، مقارنة مع توقعات ارتفاعها 0.1%، ووصل فائض الميزان التجاري خلال أكتوبر إلى 85.15 مليار دولار، مقارنة مع التوقعات البالغة 95.95 مليار دولار.

وخلال العام الحالي وحتى أكتوبر، تباطأت وتيرة نمو الصادرات الصينية للولايات المتحدة إلى 8.4%، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.7%.