بيانات: نمو صادرات اليابان بأبطأ وتيرة في عامين

شهدت صادرات اليابان نموًّا بأضعف وتيرة، في أكثر من عامين، خلال أبريل الماضي؛ متأثرة بانخفاض الطلبيات المتجهة إلى الصين، وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية، اليوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت 2.6% في أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقّعه الخبراء، في استطلاع لرويترز، بنمو بواقع 3.0%، كما أنها أقلّ من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 4.3%. ومعدل النمو لشهر أبريل هو الأقل منذ فبراير 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5%.

وانخفضت الصادرات 4.2%، في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف العام.

وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9% في أبريل على أساس سنوي؛ متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب.

وجاء التراجع بعد نزول 7.7% في مارس، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

كما انخفضت الواردات 2.3% في أبريل، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3% في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهرًا، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.