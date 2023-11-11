بيانات: نمو الناتج المحلي في بريطانيا يتجاوز التوقعات

نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري بالمقارنة مع أغسطس، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى عدم تسجيل اقتصاد بريطانيا أي نمو هذا الشهر، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

ووفي أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، يسجل التغير في الناتج المحلي الإجمالي 0.0%، وكانت القراءة السابقة التي سجلتها بريطانيا خلال أغسطس الماضي قد أوضحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وبالنسبة للربع الثالث بأكمله، فقد أظهرت القراءة الأولية الصادرة اليوم أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لم يسجل أي نمو هذا الشهر، ليبلغ التغير في الناتج المحلي الإجمالي 0.0%، بالمقارنة مع الربع السابق، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماش الاقتصاد بحوالي 0.1%، ولكنه أقل من قراءة النمو في الربع الثاني والتي سجلت نموا بحوالي 0.2%.