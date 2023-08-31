‏بيانات: نشاط التصنيع في الصين يتراجع للشهر الـ5 على التوالي

شهد نشاط قطاع التصنيع في الصين هبوطا للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس الجاري، متأثرا تباطؤ نمو الطلب العالمي على السلع على ثاني أكبر اقتصادات العالم، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.7 نقطة في أغسطس من 49.3 نقطة المسجلة في يوليو، متجاوزة التوقعات لكنها لا تزال أدنى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

أما عن المؤشر غير الصناعي – الذي يغطي الخدمات وقطاعات مثل الزراعة والتشييد – فبلغ 51 نقطة متراجعًا من 51.5 نقطة المسجلة في يوليو، كما أنه يقل عن القراءة المتوقعة.

وتعزز تلك البيانات الضغط على المسؤولين لتقديم تدابير لدعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب في الداخل والخارج.

ويواجه الاقتصاد خطر التخلف عن تحقيق مستهدف النمو السنوي الذي حددته بكين عند 5% لهذا العام، في ظل مواجهة أزمة قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، ما دفع بنوكاً كبرى إلى خفض توقعاتها للنمو لهذا العام. ‏