بيانات: معنويات المستهلك الأمريكي ترتفع في يوليو

جاءت بيانات ثقة المستهلك الأمريكية على عكس التوقعات، مشيرة إلى أن المعنويات مرتفعة وإيجابية تجاه النشاط الاقتصادي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتمنح تلك البيانات الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة، وذلك باعتبار أن البيانات جاءت عكس رغبات الفيدرالي في تحقيق ركود ناعم.

وكشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الصادرة في شهر يوليو عن تسجيل 117.0 نقطة مقابل توقعات بتسجيل مستويات 111.8 نقطة، بينما عُدلت القراءة السابقة في فبراير وتم رفعها إلى 110.1 نقطة بعدما كانت 109.7 نقطة.

وتأتي هذه البيانات قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.