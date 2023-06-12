بيانات: معدل البطالة في تركيا يصعد إلى 10.2% خلال أبريل

سجل معدل البطالة في تركيا صعودا بواقع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2% في أبريل الماضي، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8%، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير.

وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة قد انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 29.6 % في يناير 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كوفيد-19، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل ارتفع إلى 53.9 % من 53 % في الشهر السابق.