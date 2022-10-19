بيانات: مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بواقع 1.3 مليون برميل

هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع حوالي 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر الحالي، حسبما أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا عن معهد البترول الأمريكي.

وانخفض مخزون البنزين بحوالي 2.2 مليون برميل وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل.

وكانت البيانات السابقة، قد أظهرت ارتفاعا في مخزونات النفط الأمريكية بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الجاري، لتسجل الصعود الأول في 3 أسابيع متتالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، أو 1.7 % عند التسوية إلى 90.03 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.64 دولار، أو 3.1 % إلى 82.82 دولار للبرميل.