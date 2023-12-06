بيانات: مبيعات تسلا في الصين تهبط بنحو 18% في نوفمبر

سجلت مبيعات شركة تيسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، في الصين هبوطًا بنسبة 17.8٪ في نوفمبر المنصرم، قياسا بالعام الماضي، لتصل إلى 82432 سيارة، وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية (الصادرة اليوم الاثنين.

يمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2022، عندما شهدت شركة تسلا انخفاضًا بنسبة 21% بعد انخفاض الإنتاج وخفض الأسعار استجابة لزيادة المخزون وانخفاض طلب المستهلكين.

ومع ذلك، شهدت عمليات تسليم سيارات الطراز 3 والطراز واي المصنع في الصين زيادة بنسبة 14.3٪ مقارنة بشهر أكتوبر.

وواجهت شركة تسلا ضغوطًا متزايدة للدفاع عن مكانتها ضد المنافسين في أكبر سوق للسيارات في العالم.

حققت الشركة الصينية المنافسة، بي واي دي إنجازًا آخر من خلال سلسلة سياراتها الكهربائية ديناستس آند أوشن، والنماذج الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء. وشهدت الشركة تسليمات قياسية لسيارات الركاب بلغت 301,378 مركبة في نوفمبر، بزيادة قدرها 0.09% عن أكتوبر وزيادة كبيرة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كان إيلون ماسك أحد أفراد مجموعة مختارة من المديرين التنفيذيين الأمريكيين البارزين الذين التقوا بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة أبيك في سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر.

وخلال اللقاء، كشفت تسلا في منشور على موقع ويبو أن الرئيس شي أعرب عن دعمه لنمو تسلا وتطورها في الصين. وردًا على ذلك، أعرب ” ماسك ” عن تقديره للتقدم السريع الذي لوحظ في قطاع مركبات الطاقة الجديدة في الصين.

ومع ذلك، على الرغم من إشعالها حرب أسعار تشمل أكثر من 40 علامة تجارية في الصين منذ بداية العام، انخفضت حصة تسلا من سوق السيارات الكهربائية في البلاد إلى 5.78% في أكتوبر من 8.7% في سبتمبر.

وقد حدث هذا الانخفاض بالرغم من وصول مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى مستوى قياسي شهري.