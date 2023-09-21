بيانات: مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوربي تلامس 21% في أغسطس

استحوذت السيارات الكهربائية على ما نسبته 21% من مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، بواقع أكثر من سيارات كهربائية من بين كل 5 سيارات، وفق البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وزادت مبيعات السيارات التي دون انبعاثات لأكثر من المِثلين.

وقالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس، مسجلة، لأول مرة، أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بِيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.

وعموما ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21% في أغسطس، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموًّا في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة “كوفيد-19”.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50% في أغسطس.

وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4%.

فيما بلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تُشحن بالكهرباء عن طريق القابس، 23.9%.

وسجلت الطرازات التي تعمل بالديزل 12.5% فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50% كان عام 2015.