بيانات: مبيعات التجزئة في نيوزيلندا تنكمش بشكل حاد يفوق التوقعات

شهدت مبيعات التجزئة في نيوزلندا انكماشا بنسبة 1.0% على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في نيوزلندا.

وجاءت تلك البيانات أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماشها بحوالي 0.4% فقط، ولكن قراءة الربع الثاني جاءت أفضل منها في الربع الأول عندما شهدت نيوزلندا انكماشا بواقع 1.6% في مبيعات التجزئة، بعدما تمت مراجعة القراءة على نحو منخفض من 1.4%

وفي نفس الوقت، جاءت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية أسوأ من التوقعات بفارق كبير أيضا، حيث انكمش مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسيه خلال الربع الثاني بنسبة 1.8%، وهو أسوأ من توقعات الأسواق بانكماشها بنحو 0.2% فقط، في حين كانت القراءة الماضية للربع الأول قد سجلت انكماشا بنسبة 1.6% بعدما تمت مراجعتها على نحو منخفض من 1.1%.

ويذكر أن مؤشرات مبيعات التجزئة تقيس إجمالي قيمة المبيعات المعدلة على حسب التضخم على مستوى البيع بالتجزئة، وعلى الرغم من أن تلك البيانات تصدر في نيوزلندا بصورة متأخرة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، فإنها تعد مؤشرا على إنفاق المستهلكين، كما تعطي إشارات على مدى صحة الأسواق في البلاد.