بيانات: مبيعات التجزئة في بريطانيا تهبط في يوليو

هبطت مبيعات التجزئة في بريطانيا، على نحو فاق التوقعات خلال يونيو الماضي، في ظل ظروف الطقس السيئة، والارتفاع الصاروخي في تكاليفة المعيشة التي أثرت بالسلب على استهلاك الأسر في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن حجم مبيعات التجزئة انخفض الشهر الماضي بنسبة شهرية بلغت 1.2 % بعد زيادة نسبتها 0.6 % في يونيو. ويذكر أن هذا هو أول تراجع لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ 4 أشهر، وكان من المتوقع أن تتراجع المبيعات 0.5 %.

وبالمثل، تراجعت مبيعات التجزئة بعد استبعاد وقود السيارات، 1.4 % في يوليو بعد زيادة 0.7 % في يونيو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المبيعات 0.7 % فقط.

وتراجعت مبيعات متاجر السلع الغذائية 2.6 % في ظل استمرار تأثير زيادة تكاليف المعيشة على حجم المبيعات. وانخفضت مبيعات السلع غير الغذائية في يوليو 1.7 % مقابل تراجع 0.6 % في الشهر السابق عليه.

وكشفت البيانات عن أن المستهلكين اتجهوا إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة العروض على مواقع التسوق. وسجلت المبيعات عبر الإنترنت 27.4 % من إجمالي المبيعات في أكبر حصة للتجارة الإلكترونية منذ فبراير 2022.