بيانات: مبيعات التجزئة في بريطانيا تهبط بأكثر من المتوقع في أكتوبر

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا انكماشا بنسبة 2.7% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات الأسواق بانكماش المؤشر بحوالي 1.5% فقط، كما أنها أسوأ من قراءة سبتمبر الماضي، والتي سجلت انكماشا بنسبة 1%، وفق بيانات مكتب الإحصاءا الوطني.

وعلى أساس شهري، شهدت بريطانيا انكماشا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% خلال أكتوبر الماضي، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت نموها بحوالي 0.5% فقط، وكانت مبيعات التجزئة في بريطانيا قد خلال سبتمبر قد سجلت انكماشا بنسبة 1.1%، بعدما تمت مراجعة القراءة على نحو منخفض من انكماش بنسبة 0.9% فقط.

ويذكر أن مؤشر مبيعات التجزئة يقيس التغيير في القيمة الإجمالية للمبيعات المعدلة حسب التضخم على مستوى البيع بالتجزئة، ويعد هذا المؤشر هو مقياس لقيمة البضائع المباعة من قبل تجار التجزئة بناء على عينة من متاجر البيع بالتجزئة من مختلف الأنواع والأحجام.

وتشمل بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا كافة المبيعات التي تتم من خلال الإنترنت. ويعد ارتفاع القراءة أعلى المتوقع إيجابيا على تحركات الجنيه الاسترليني -الذي يحظى بفترة انتعاش قوية حاليا بالفعل، أما إذا كانت القراءة أقل من التوقعات تؤثر سلبا على تحركات الجنيه الاسترليني.