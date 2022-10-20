بيانات : مؤشر أسعار المستهلكين السنوي يصعد في المغرب بنسبة 8.3% في سبتمبر

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب صعودًا بنسبة 8.3%، على أساس سنوي في سبتمبر الماضي؛ مدفوعًا بالزيادة في أسعار الغذاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية بنسبة 4.4%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 1% على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة الأسعار، بنسبة 7% على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2%، الشهر الماضي، مشيرًا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار.