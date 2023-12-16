بيانات: قطاع السيارات يصعد بإنتاج المصانع الأمريكية في نوفمبر

سجل إنتاج في المصانع الأمريكية صعودًا في نوفمبر الماضي، بفضل التعافي الجزئي في إنتاج السيارات، بعد الإضراب الذي دخلت فيه نقابة “عمال السيارات المتحدون” ضد شركات تصنيع السيارات “الثلاث الكبار” في مدينة ديترويت الأمريكية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن إنتاج المصانع ارتفع 0.3 % الشهر الماضي.

وعُدّلت بيانات أكتوبر بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8% بدلا من 0.7% مثلما ورد في تقارير سابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعافي الانتاج 0.4%.

ويواصل قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد الأمريكي، التأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من الهدوء في الأوضاع الاقتصادية وآفاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، فمن غير المرجح حدوث تحسن سريع في نشاط التصنيع وسط علامات على أن الشركات تسحب بشكل كبير من المخزونات تحسبا لتراجع حجم الطلب.

وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية المنفذ بدقة على مدى العامين الماضيين انتهى وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.