بيانات: فرص العمل في أمريكا عند قاع أكثر من عامين خلال يونيو

سجلت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو تراجعا إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 24 شهرًا، لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف السوق رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لكبح الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر يوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.