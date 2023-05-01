بيانات: فائض الميزان التجاري في قطر ينخفض 19.6% خلال مارس على أساس سنوي

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي 19.6% في قطر على أساس سنو. في مارس الماضي، حسبما أظهر تقرير أولي لإحصاءات التجارة االخارجية صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 30.9 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 15.5 % على أساس سنوي وبتراجع 0.6 بالمئة على أساس شهري.

وهبطت قيمة الواردات السلعية خلال مارس إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بانخفاض 4.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفاع 18.1% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 21.3 مليار ريال في مارس مسجلا بذلك انخفاضا 5.2 مليار ريال بواقع 19.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق وتراجعا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا بواقع 7.2 % مقابل شباط الماضي.