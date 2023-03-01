بيانات عملية لتفكيك المتفجرات وإطفاء الحرائق.. «الحماية المدنية» تستعرض مهاراتها بيومها العالمي (صور)

استعرضت قوات الحماية المدنية مهاراتهم في احتفالية اليوم العالمي لرجال الحماية المدنية 2023، التي أقامتها وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- في أرض العروض بالإدارة العامة للحماية المدنية بمنطقة القاهرة الجديدة، بحضور مساعد وزير الداخلية اللواء حازم فاروق.

وعرضت وزارة الداخلية الأجهزة والمعدات الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في التعامل مع الحوادث المختلفة، وقدمت بيانًا عمليًا في التعامل مع المتفجرات والكشف عنها، وكيفية تفكيكها.

وقدم رجال الحماية المدنية بيانًا عمليًا على إطفاء الحرائق والسيطرة على النيران، لإظهار سرعة رد فعل رجال الإطفاء، والتعامل مع النيران وإخمادها والحفاظ على حياة المواطنين.

ووزع رجال الحماية المدنية كتيبات توعية على المواطنين لتفادي مخاطر الحرائق، مع توزيع الورود، على الحضور.

وتهدف احتفالية وزارة الداخلية إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ونظمت

الداخلية -اليوم الأربعاء- احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في طريق مصر ـ السويس الصحراوي، تحت عنوان: “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”.

وحضر احتفالية الداخلية اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية، وقدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر.

ويوافق اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.