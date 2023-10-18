بيانات: عجز الموازنة التركية يتجاوز نصف تريليون ليرة في 9 شهور

لامس عجز الموازنة التركية في سبتمبر الماضي 129.2 مليار ليرة تركية، وفق أحدث البيانات الاقتصادية التركية.

وأسهمت هذه البيانات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي التركي، في زيادة الضغط على الليرة التركية لتهبط إلى حافة السقوط نحو مستويات الـ 28 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وتتداول الليرة لتركية الآن عند مستوى 27.9155 ليرة للدولار هبوطًا بـ 0.22%، فيما تستقر مقابل اليوروعند 29.4564 ليرة لليورو الواحد.

وتتأثر الليرة التركية بطبيعة الحال بقوة مؤشر الدولار الأمريكي الكبيرة مؤخرًا نتيجة وجود توقعات برفع الفائدة إلى مستويات أعلى في الأشهر القادمة مع الإبقاء عليها مترفعة لمدة طويلة تصل إلى نهايات 2024. ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 106.285 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.24% اليوم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت نفقات الموازنة العامة في تركيا إلى 3 ترليون و952.6 مليار ليرة في حين ارتفعت عائدات الموازنة إلى 3 ترليون و440 مليار ليرة. وبلغ عجز الموازنة 512.6 مليار ليرة.

وبلغت نفقات الموازنة بدون الفوائد نحو 3 ترليون و481.7 مليار ليرة، كما بلغ عجز الموازنة بدون الفوائد نحو 41.7 مليار ليرة.

هذا وسجلت الموازنة عجزا بنحو 512 مليار و602 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأول من العام الجاري بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 45 مليار ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي