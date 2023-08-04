بيانات: طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع في يونيو بدعم من الطلب على معدات النقل

سجلت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة صعودا في يونيو الماضي بدعم من الطلب القوي على معدات النقل وسلع أخرى، لتظهر بعض عناصر القوة في قطاع التصنيع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع زادت 2.3 % بعد ارتفاعها 0.4% في مايو ، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الطلبيات 2.2% . وارتفعت الطلبيات 0.9 % على أساس سنوي في يونيو.

وتشير بيانات إلى أن قطاع التصنيع ما زال صامدا على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

لكن استطلاعات رأي تشير إلى أن التصنيع الذي يمثل 11.1 % من الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة ركود.

وقال معهد إدارة التوريدات الأمريكي يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري مشتريات التصنيع انكمش للشهر التاسع على التوالي في يوليو، في أطول فترة منذ ركود 2007-2009. وتباطأ الإنفاق على السلع المعمرة بعد انتعاشه في أثناء جائحة كوفيد-19، مع تفضيل خدمات مثل السفر جوا وزيارات المتنزهات الترفيهية حاليا.

لكن بعض عناصر القوة ما زالت قائمة. فقد قفزت طلبيات معدات النقل 12 % في يونيو بعد ارتفاعها 4.2 % في الشهر السابق. وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية 69.4 %، بينما ارتفعت طلبيات السيارات 0.9%.