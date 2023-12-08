بيانات: طلبات إعانة البطالة الأمريكية تسجل ارتفاعا طفيفا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بصورة طفيفة، الأسبوع الماضي، إذ تعد تلك الزيادة أدنى من المتوقع، في ظل استمرار سوق العمل في التباطؤ نتيجة هبوط الطلب، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة، في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفًا، للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 222 ألفًا في أحدث أسبوع.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة، في هذا الوقت من العام، بالتقلب بسبب العطلات، مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرًا واضحًا على وضع سوق العمل.