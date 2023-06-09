بيانات: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ترتفع أكثر من المتوقع في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين، الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بصورة كبيرة، الأسبوع الماضي، في دلالة واضحة على تباطؤ سوق العمل، مع تزايد مخاطر الركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل، أمس، إن الطلبات المقدَّمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 261 ألفًا، في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم، قد توقعوا تقديم 235 ألف طلب، في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة، في مايو.

وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7%، من 3.4% في أبريل، فهو لا يزال منخفضًا بالمعايير التاريخية.