بيانات: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تصعد أكثر من المتوقع

سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في معركته لكبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13 ألفا إلى 231 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.