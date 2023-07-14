بيانات: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية تهبط على غير المتوقع

هبطت أعداد الأمريكيين الذين تقدموا لطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يسلط الضوء على استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق حتى مع انخفاض نمو الوظائف، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت بواقع 12 ألف وظيفة إلى 237 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 250 ألفا في أحدث أسبوع.