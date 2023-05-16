بيانات: صعود الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بأقل من المتوقع في أبريل

سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة صعودا في الصين بوتيرة أقل من التوقعات في أبريل الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد القوة الدافعة في بداية الربع الثاني ويزيد الضغط على الساسة لدعم الانتعاش المتذبذب بعد كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 5.6 % في أبريل مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.9 % في مارس.

لكنه أقل بكثير من التوقعات بزيادة 10.9 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين رغم أنه يمثل أسرع معدل نمو منذ سبتمبر 2022.

وقفزت مبيعات التجزئة 18.4 % من 10.6 % في مارس، مسجلة أسرع زيادة لها منذ مارس‭ 2021. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 21%.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت الأسبوع الماضي تقلص الواردات في أبريل نيسان، وتراجع القروض المصرفية عن المتوقع مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي يكثف الضغوط على صانعي السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي مع تعثر النمو العالمي.

وأبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة دون تغيير أمس الاثنين مثلما هو متوقع، لكن الأسواق تراهن على المزيد من إجراءات التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.