بيانات: صعود إنتاج المصانع في أمريكا الشهر الماضي

سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية صعودا في فبراير الماضي، وكان في الشهر السابق أقوى من توقعات سابقة، لكن لا يزال نشاط المصانع يعاني تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لبيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الجمعة، ارتفع انتاج المصانع بنسبة 0.1 % الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات يناير لتظهر زيادة 1.3 % في إنتاج المصانع بدلا من زيادة نسبتها 1% كانت قد أعلنت في وقت سابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنتاج المصانع 0.2%.

وعلى أساس سنوي، تراجع إنتاج المصانع 1% في فبراير .

وانكمش نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3 % من الاقتصاد الأمريكي، في الربعين الثالث والرابع من 2022، إذ أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقويض الطلب على السلع، والتي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان.

هذا بالإضافة إلى تحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات