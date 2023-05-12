بيانات: صعود إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021

ارتفعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تُلقي بظلالها على سوق العمل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميًّا يبلغ 264 ألفًا، في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

كان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفًا في أحدث أسبوع.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات، خلال النصف الثاني من العام، مع اتساع نطاق الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الاقتصاد.