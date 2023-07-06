بيانات: صعود أقل من المتوقع في طلبيات المصانع الأمريكية خلال مايو

سجلت الطلبيات الجديدة على السلع أمريكية الصنع ارتفاعا بأقل من المتوقع في مايو، إذ تبدد أثر قفزة في طلبيات الطائرات المدنية جزئيا جراء هبوط الطلب في قطاعات أخرى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع زادت 0.3 % بعد أن ارتفعت بالنسبة نفسها في أبريل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات 0.8%. وارتفعت الطلبيات 0.1 % على أساس سنوي في مايو .

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 % من الاقتصاد الأمريكي، تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي تُشترى غالبا بالائتمان، بالإضافة إلى إدارة الشركات مخزوناتها بحرص تحسبا لضعف الطلب.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض في يونيو حزيران، في ثامن شهر تظل فيه قراءة المؤشر أدنى من 50، مما يشير إلى انكماش حجم التصنيع. وتلك هي الفترة الأطول منذ فترة الكساد العظيم.

وزادت الطلبيات على معدات النقل 3.8 % في مايو بعدما زادت 4.8 % في أبريل. وقفزت الطلبيات على الطائرات المدنية 32.8 %، لكن الطلبيات على المركبات هبطت 0.6%.

وقفزت الطلبيات على الآلات 1.2 %، بينما زادت طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3%.